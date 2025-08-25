Вместе с ним на одной сцене выступит хор слабослышащих детей «Маленькие дельфины»

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

С 23 по 29 августа в китайском городе Тяньцзинь проходит международное культурное мероприятие «Встреча ШОС — голос сердца», организованное в рамках Тяньцзиньского саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области

При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан 27 августа на сцене фестиваля выступит уникальный коллектив из Северо-Казахстанской области — театр танца «Sensitive», единственный в Казахстане ансамбль неслышащих танцоров.

Их совместная постановка — это больше, чем просто творческий номер. Это трогательное послание о силе духа, равных возможностях и языке искусства, не знающем границ. Это история о том, как голос сердца может звучать громче любых слов, соединяя культуры и людей, отметили в акимате.