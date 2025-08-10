10 августа в Атырау состоялось масштабное культурное мероприятие «Хәкім Абайдың ізімен», посвящённое 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абаю, в которой приняли участие заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, народный композитор Илья Жаканов, председатель областного совета ветеранов Мұрат Өтешов, представители интеллигенции, общественности и молодёжи.

На площади была воссоздана этнографическая композиция «Абай ауылы» с четырьмя тематическими юртами, отражающими ключевые этапы жизни поэта: детство, годы учёбы и поисков, общественную деятельность и духовное совершенство. Гости смогли посетить выставку народных ремёсел, поучаствовать в национальных играх и спортивных состязаниях.

Центральной частью программы стал театрализованный показ «Абай бейнесі», в котором актёры представили поэтические монологи Абай в разные периоды его жизни. Звучали произведения великого поэта, а также его песни в исполнении известных артистов региона и представителей этнокультурных объединений.

В своём приветственном слове заместитель акима области Кайрат Нуртаев отметил, что наследие Абая - это духовный фундамент нации, источник нравственных ориентиров и вдохновения для всех поколений казахстанцев. Народный композитор Илья Жаханов подчеркнул, что творчество великого поэта объединяет поколения и вдохновляет мастеров искусства на новые произведения.