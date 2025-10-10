Телефон в буханке хлеба пытались пронести в колонию Кызылординской области

Закон и Порядок
85
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылординской области пресечена очередная попытка передачи запрещенного предмета на территорию колонии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Данагуль Достанова

Несмотря на системные разъяснения, предупреждения и наказания посетителей, не прекращаются попытки передать запрещенные предметы на территорию исправительных колоний.

Так, с начала текущего года в трех учреждениях Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области – смешанной безопасности № 60, колонии поселения № 37 и следственном изоляторе № 68 – пресечен 21 факт передачи осужденным мобильных телефонов (18) и наркотических средств (3).

Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации департамента Данагуль Достанова, родственники и близкие осужденных пытаются передать запрещенные предметы разными способами - в различных предметах  и внутри еды: в буханках хлеба, банках с консервами или других продуктах.

Для сотрудников колонии эти распространенные ухищрения уже широко известны. На днях персонал учреждения № 60 при проверке передачи обнаружил в буханке хлеба мобильный телефон и его зарядное устройство.

- Запретные вещи находились в специально сделанной полости в мякише хлебобулочного изделия, - поделилась Данагуль Достанова. – Изъяла находку вызванная на место следственно-оперативная группа городского управления полиции. Теперь  лицу, попытавшемуся осуществить незаконную передачу, грозит ответственность по статье 481, часть 1, Кодекса РК об административных правонарушениях (передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных предметов).

#колонии #телефон #передача

