Фото: Данагуль Достанова

Несмотря на системные разъяснения, предупреждения и наказания посетителей, не прекращаются попытки передать запрещенные предметы на территорию исправительных колоний.

Так, с начала текущего года в трех учреждениях Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области – смешанной безопасности № 60, колонии поселения № 37 и следственном изоляторе № 68 – пресечен 21 факт передачи осужденным мобильных телефонов (18) и наркотических средств (3).

Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации департамента Данагуль Достанова, родственники и близкие осужденных пытаются передать запрещенные предметы разными способами - в различных предметах и внутри еды: в буханках хлеба, банках с консервами или других продуктах.

Для сотрудников колонии эти распространенные ухищрения уже широко известны. На днях персонал учреждения № 60 при проверке передачи обнаружил в буханке хлеба мобильный телефон и его зарядное устройство.