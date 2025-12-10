Коллаж: Kazpravda.kz

Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области направили в суд уголовное дело по факту массового неповиновения осужденных требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

В ходе расследования было установлено, что шесть осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в условиях строгого режима исправительного учреждения №55, действуя по предварительному сговору, требовали от администрации учреждения предоставления незаконных льгот: просмотр телевизора в ночное время, свободный выход на прогулку, самостоятельное приготовление пищи, отказ от ношения установленной формы одежды и другие запрещенные законом послабления.

Для реализации своих незаконных требований они умышленно причинили себе телесные повреждения.

Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в условиях более строгого режима.