Телевизор по ночам и отказ от формы: зачинщиков тюремного бунта осудили в Туркестанской области

Закон и Порядок
183
Дана Аменова
специальный корреспондент

Группа осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления, получила дополнительные сроки

Коллаж: Kazpravda.kz

Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области направили в суд уголовное дело по факту массового неповиновения осужденных требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

В ходе расследования было установлено, что шесть осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в условиях строгого режима исправительного учреждения №55, действуя по предварительному сговору, требовали от администрации учреждения предоставления незаконных льгот: просмотр телевизора в ночное время, свободный выход на прогулку, самостоятельное приготовление пищи, отказ от ношения установленной формы одежды и другие запрещенные законом послабления.

Для реализации своих незаконных требований они умышленно причинили себе телесные повреждения.

Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в условиях более строгого режима.

#суд #Туркестанская область #прокуратура #тюрьма #зачинщики #бунт

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Великолепная пятерка на Australian Open
Устойчивость семьи – фундамент общества
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
Служение Отечеству – дело всей жизни
Учительство в контексте глобальной повестки
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Порядка 500 SIM-карт активировал для мошенников житель Урал…
Наркотики в финиках пытались пронести в павлодарскую колонию
В Талдыкоргане задержали создателя наркограффити
В Петропавловске грабитель поджёг ювелирную мастерскую посл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]