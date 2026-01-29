Tesla сократит линейку электромобилей ради производства человекоподобных роботов

Глава Tesla Илон Маск объявил о планах свернуть производство электромобилей Model S и X и переоборудовать завод под выпуск человекоподобных роботов Optimus. Это происходит на фоне первого за всю историю компании падения годовой выручки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Пришло время, по сути, завершить программы Model S и X», — заявил Маск на звонке с инвесторами.

Он уточнил, что Tesla намерена свернуть производство кроссовера Model X и полноразмерного седана Model S в следующем квартале.

По словам Маска, завод во Фримонте (Калифорния), где выпускались Model S и X, будет переоборудован под производство человекоподобных роботов Optimus.

Также Маск рассказал инвесторам о падении общей выручки Tesla на 3% в 2025 году и сокращении прибыли за последние три месяца года на 61%. В январе китайская BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей.

Кроме того, политическая активность Маска оттолкнула часть клиентской базы Tesla: в разных странах мира проходили протесты у дилерских центров компании.

Отказ Tesla от прежнего фокуса на электромобилях совпал по времени с решением президента США Дональда Трампа свернуть часть государственных программ поддержки автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.

