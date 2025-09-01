Глава государства принял участие в саммите «ШОС плюс», проходящем под лозунгом «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.



– Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран – участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом,

а также транспортных маршрутов «Север – Юг» и Средний коридор, – отметил Президент.

По мнению Главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта.

В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.