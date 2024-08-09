Токаев выступил на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана отметил, что итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер.

«Благодаря общим усилиям свое решение находят многолетние узловые вопросы. Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. На границах модернизируются пункты пропуска, расширяется транспортное сообщение, открываются новые маршруты. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», – сказал он.

По словам главы государства, культурно-гуманитарные связи постоянно наполняются новым качественным содержанием. Президент подчеркнул, что на регулярной основе проводятся перекрестные Дни культуры, выставки ремесленников, фестивали национальных блюд, форумы молодежи и другие мероприятия.

«Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие годы консультативные встречи превратились в эффективную площадку, демонстрирующую международную субъектность и единство региона, а также нашу готовность сообща реагировать на вызовы современности. Центральная Азия всегда была центром притяжения уникальных цивилизаций, играя большую роль в общемировом прогрессе. Сегодня на основе этой исторической общности и ментальной близости наших народов мы вместе формируем новый облик Центральной Азии как региона огромных возможностей, устремленного в будущее. Убежден, что нынешний саммит станет важной вехой на этом пути», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главы государств прилагают большие усилия для развития регионального сотрудничества, в том числе в формате консультативных встреч. В рамках председательства Казахстана проведен ряд совместных мероприятий, направленных на укрепление безопасности и экономического партнерства, усиление роли женщин в обществе, расширение экспертного взаимодействия.

«Знаковым событием в контексте совершенствования механизмов нашего взаимодействия станет утверждение сегодня Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке. Кроме того, будет подписан еще один важный документ, направленный на развитие региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности всестороннему региональному взаимодействию во благо наших народов», – продолжил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе. Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.

«Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами. В этом ключе с удовлетворением отмечаю плодотворные взаимные визиты, совершенные за последний год. Они подчеркивают высокий уровень регионального взаимодействия, основанного на дружбе, добрососедстве и союзничестве наших стран. При этом важно, что в рамках региональной кооперации мы планомерно наращиваем всестороннее взаимодействие с внешними партнерами. Интерес ведущих стран мира к формату «Центральная Азия плюс» является ярким тому подтверждением», – подчеркнул президент.

Он призвал президентов сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов. Глава государства отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

«Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает предложение о создании Делового совета стран Центральной Азии

По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

«Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор «Север – Юг», инициатива «Пояс и Путь», в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран». На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог», – сообщил глава государства.

Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки в выступлении было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.

«В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы», – подчеркнул он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан неизменно выступает за расширение пятистороннего взаимодействия в области образования, науки, культуры, развития человеческого капитала. В настоящее время формируется единое центральноазиатское пространство высшего образования

«Сегодня в Казахстане обучается около 9 тысяч студентов из государств региона. Мы высоко ценим стремление молодежи из Центральной Азии получать высшее образование в нашей стране. Казахстан наладил стратегическое партнерство с несколькими десятками признанных вузов из США, Европы, Китая, России, Южной Кореи. Во многих регионах Казахстана последовательно открываются филиалы зарубежных учебных заведений, активно ведется набор студентов. Растет количество исследовательских университетов, открываются технологические парки и инженерные центры. Мы приглашаем молодежь из стран Центральной Азии и Кавказа использовать эти возможности и получить востребованное двудипломное образование международного уровня», – сказал президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость активизации взаимодействия в информационно-аналитической сфере. Он предложил поручить правительствам начать работу по созданию совместных медиапродуктов.

«Особый акцент нужно сделать на экранизации общих исторических сюжетов, популяризации дружбы и солидарности наших народов. Мы обсуждали создание общерегионального телеканала или новостного интернет-портала. Актуальными остаются разработка и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере телевещания в странах Центральной Азии», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным

«На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы «Успешная Центральная Азия – это Успешный Казахстан». Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы», – подытожил глава государства.

В завершение президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.

В ходе Консультативной встречи также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.