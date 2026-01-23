Президент США Дональд Трамп в четверг подал иск на $5 миллиардов против JPMorgan Chase JPM и его генерального директора Джейми Даймона, обвинив их в отказа в банковском обслуживании через закрытие нескольких его счетов для продвижения политической повестки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Profinansy.ru

Фото: First News Media

В иске, поданном в суд штата Флорида в округе Майами-Дейд, крупнейший американский банк обвиняется в нарушении собственной политики, выборочно совершив шаги в адрес Трампа в угоду политическому курсу.

JPMorgan отверг обвинения в том, что закрывает счета клиентов из политических или религиозных соображений.