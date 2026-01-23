Трамп подал иск к JPMorgan и Джейми Даймону на $5 млрд

В мире
74
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп в четверг подал иск на $5 миллиардов против JPMorgan Chase JPM и его генерального директора Джейми Даймона, обвинив их в отказа в банковском обслуживании через закрытие нескольких его счетов для продвижения политической повестки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Profinansy.ru

Фото: First News Media

В иске, поданном в суд штата Флорида в округе Майами-Дейд, крупнейший американский банк обвиняется в нарушении собственной политики, выборочно совершив шаги в адрес Трампа в угоду политическому курсу.

JPMorgan отверг обвинения в том, что закрывает счета клиентов из политических или религиозных соображений.

"Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем, что иск не имеет оснований, - говорится в заявлении кредитора. - Мы уважаем право президента подать на нас в суд и наше право защищаться".

#суд #Трамп #иск

