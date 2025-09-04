Трамп поручил Пентагону усилить армию

Айман Аманжолова
Поводом к беспокойству американских властей стал 4-дневный визит Владимира Путина в Китай

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону усилить подготовку к возможному противостоянию на фоне сближения России и Китая. Об этом заявил глава минобороны США в интервью телеканалу Fox News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По словам Пита Хегсета, «именно слабость предыдущей администрации позволила Москве и Пекину укрепить союз, что стало ужасным событием, вызванным отсутствием американского лидерства и силы».

При этом глава оборонного ведомства отметил, что США не стремятся к конфликту с РФ и КНР.

Поводом к беспокойству американских властей стал 4-дневный визит Владимира Путина в Китай. Президент России посетил масштабный военный парад в Пекине, а до этого принял участие в саммите ШОС.

 

