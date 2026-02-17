Фото: пресс-служба АФМ

Сотрудники Департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом некурительных табачных изделий (снюс). В результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы 3 подпольных цеха на территории Келесского и Ордабасинского районов, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, незаконное производство развернулось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников. Запрещённая продукция регулярно распространялась во все регионы страны.

Из незаконного оборота изъято более 1 млн единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных пакетов, ароматизаторы и токсичные химические примеси, а также специализированное оборудование для производства. Объем изъятых материалов позволял изготовить до 60 млн единиц разовых доз снюсов, отметили в агентстве.

«С санкции суда на две автомашины, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест», – проинформировали в АФМ.

В агентстве предупредили, что снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость, повреждает десны и слизистую, серьёзно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений организма.