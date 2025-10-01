Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области за сутки зарегистрированы три случая интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Так, 22 сентября в отдел полиции Бурабайского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный, пообещав удаленное трудоустройство через приложение Telegram, обманным путем завладел ее деньгами.

На следующий день, 23 сентября, житель Щучинска сообщил о том, что через приложение неизвестное лицо под предлогом продажи заднего фонаря для автомобиля похитило у него 170 тысяч тенге.

В тот же день в полицию Кокшетау обратилась горожанка, ставшая жертвой мошенников в Telegram. Под предлогом закупа товаров из-за границы злоумышленник завладел ее денежными средствами. Размер ущерба устанавливается.

По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям.

Полиция напоминает правила безопасности в интернете: не переводите деньги незнакомым лицам без гарантий и официальных договоров, остерегайтесь предложений легкого заработка или выгодных покупок, используйте только проверенные торговые площадки и официальные сервисы оплаты. При малейших сомнениях — откажитесь от перевода средств и сообщите в полицию.

