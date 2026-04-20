Триатлонистка утонула во время соревнования в США

Бразильянке было 38 лет. Она утонула в озере Вудлендс во время плавательного этапа соревнования Ironman, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время заплыва на соревновании по триатлону Ironman,

По данным CNN Brasil, инцидент произошел в субботу, 18 апреля, на озере Вудлендс в штате Техас (США). Об исчезновении спортсменки было объявлено около 6 часов утра, после чего ее нашли в воде.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим спасателей за оказанную помощь», — приводит слова организаторов CNN Brasil.

38-летняя Араужо занималась триатлоном около 10 лет. Она становилась бронзовым призером турнира в Бразилии, дважды побеждала на этапах GP Brasil и получила две мировые классификации Ironman 70.3.