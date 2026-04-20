Триатлонистка утонула во время соревнования в США

Бразильянке было 38 лет. Она утонула в озере Вудлендс во время плавательного этапа соревнования Ironman, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время заплыва на соревновании по триатлону Ironman,
По данным CNN Brasil, инцидент произошел в субботу, 18 апреля, на озере Вудлендс в штате Техас (США). Об исчезновении спортсменки было объявлено около 6 часов утра, после чего ее нашли в воде.
«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим спасателей за оказанную помощь», — приводит слова организаторов CNN Brasil.
38-летняя Араужо занималась триатлоном около 10 лет. Она становилась бронзовым призером турнира в Бразилии, дважды побеждала на этапах GP Brasil и получила две мировые классификации Ironman 70.3.