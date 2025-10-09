Со 2 по 4 октября в Астане проходила Казахстанская энергетическая неделя – XVI Евразийский форум KAZENERGY, крупнейшая диалоговая площадка, собравшая представителей Правительства, бизнеса и экспертов энергетической отрасли

Формируя собственные инициативы

Примечательно, что в нынешнем году форум совпал с 20-летием ассоциации KAZENERGY и стал точкой для многопланового обсуждения новых вызовов – от энергетического перехода до роли инноваций и цифровизации в энергетике.

Форум посетил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, от имени Президента Касым-Жомарта Токаева зачитавший обращение к участникам мероприятия.

В частности, Глава государства в своем обращении подчеркнул, что «развитие стратегически важных секторов, таких как экономика, наука и образование, инновации, передовые технологии, напрямую связано с доступностью источников энергии…» Поэтому, по словам Президента, в республике реализуются масштабные проекты по укреплению ее энергетической безопасности и независимости.

«Весомый вклад в эту важную работу вносят международные партнеры. Казахстан придает большое значение привлечению инвестиций в энергетический сектор и повышению его конкурентоспособности. В связи с этим наша страна как ответственная средняя держава заинтересована в укреплении связей с такими авторитетными международными организациями, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, МАГАТЭ и ОПЕК. Уверен, – заключил Президент, – что представленные на форуме новые идеи и инновационные проекты обеспечат развитие энергетического сектора».

Таким образом, Казахстан заявляет о себе как о стране, которая не только обладает богатыми ресурсами, но и формирует собственные инициативы для устойчивого развития мировой энергетики.

«Остаемся приверженными главной цели»

Выступление нового генерального директора компании «Тенгизшевройл» (ТШО) Уильяма Лакоби на форуме стало его первым публичным обращением в новом статусе, и во многом оно определило видение компании на ближайшие годы.

Уильям Лакоби отметил, что на протяжении более 30 лет работы ТШО остается лучшим налогоплательщиком и работодателем отрасли в Казахстане.

Если в 1993 году добыча нефти составляла всего 1 млн тонн, то в 2024 году компания достигла уровня почти в 28 млн тонн. Надежность производственных мощностей уже более десяти лет стабильно превышает 98%, что является уникальным показателем для такой сложной инфраструктуры.

– Мы остаемся приверженными нашей главной цели – безо­пасному и надежному производству на благо Казахстана. Впереди нас ждут новые вызовы, но и новые возможности, для того чтобы вместе укреплять позиции республики на глобальном энергетическом рынке, – подчеркнул генеральный директор.

За годы работы ТШО перечис­лил в бюджет страны свыше 206 млрд долларов. Отвечая на вопрос модератора сессии, председателя ассоциации KAZENERGY Болата Акчулакова о роли инноваций и технологий в обеспечении конкурентоспособности Казахстана на мировом энергетическом рынке, Уильям Лакоби сделал акцент на технологических решениях, которые помогают ТШО удерживать конкурентоспособность.

– Сегодня мы активно внедряем искусственный интеллект и аналитику данных. Большие языковые модели помогают инженерам работать с техническими стандартами, ИИ применяется для диагностики оборудования, автоматизации задач и оптимизации логистики. При этом человек остается ключевым звеном в принятии решений. Опыт ТШО показывает: именно гармоничное сочетание технологий и человеческого потенциала является залогом конкурентоспособности Казахстана на глобальном энергетическом рынке, – отметил Уильям Лакоби.

Казахстанское содержание: стимул для бизнеса

Тема казахстанского содержания (КС) стала ключевой для форума. Заместитель генерального директора ТШО Конилкош Суесинов подчерк­нул, что развитие КС – стратегический приоритет компании.

С момента основания ТШО направил более 51,4 млрд долларов на закупку товаров, работ и услуг отечественного производства. Эти инвестиции выходят за пределы Атырауской области и стимулируют рост бизнеса по всей республике.

По словам Конилкоша Суесинова, в этом году компания установила новый рекорд: 71% закупок приходится на казах­станское содержание. Это означает, что большая часть товаров, работ и услуг поступает от местных компаний, которые за годы сотрудничества с ТШО вышли на международный уровень.

Чтобы этот рост был устойчивым, в 2024 году ТШО совместно с Министерством энергетики разработал пятилетнюю Программу развития внутристрановой ценности. Ее цель – устранить разрыв между возможностями отечественных компаний и меж­дународными требованиями в области безопасности и качества.

В 2024 году ТШО закупил товары, работы и услуги казах­станского производства на сумму более 3 млрд долларов. Среди них доля закупок товаров у казахстанских производителей дос­тигла 9%, что составляет 274 млн долларов. Это позволило ТШО занять лидирующую позицию среди всех операторов по фактическому объему таких закупок.

Особое внимание уделяется поддержке местных производителей. Так, компания успешно сотрудничает с Международным центром развития нефтегазового машиностроения (IMB-центр), где были разработаны 12 товарных групп. По итогам 2024 года заключены долго­срочные контракты на поставку материалов для технического обслуживания и средств индивидуальной защиты.

Важен и тот факт, что обновленные процедуры позволяют поставщикам предоставлять банковские гарантии не только от международных, но и от казахстанских банков второго уровня. Ярким примером успешного сотрудничества стало создание в Казахстане компаниями PSI Energy и QMOZ первых двух модульных подстанций.

Двухэтажное здание длиной 38 метров стало крупнейшей модульной подстанцией, произведенной в стране. На ее изготовление ушло более 800 тыс. человеко-часов без единого несчастного случая. Один из модулей уже работает на Тенгизе, второй планируется ввести в эксплуатацию до конца октября.

– Этот проект – показатель того, что отечественные компании способны воплощать в жизнь сложные технические решения на уровне мировых стандартов, – отметил Конилкош Суесинов.

Спикер также подчеркнул, что гибкость в правилах закупок позволяет ТШО при равных условиях отдавать предпочтение казахстанским производителям. С 2024 года в перечень одобренных поставщиков были включены 16 новых отечественных компаний.

Женское лидерство и инклюзивность

В рамках форума также состоя­лось заседание Женского энергетического клуба KAZENERGY, где с докладом выступила генеральный менеджер по управлению людскими ресурсами ТШО Камшат Байжанова. Ее выступление позволило акцентировать внимание отраслевого сообщества на теме инклюзивности и разнообразия в энергетике.

По словам спикера, основной костяк работающих в ТШО (95,6%) составляют граждане Казахстана, при этом 22% сотрудников – женщины. Компания проводит в жизнь комплексную стратегию по поддержке женского лидерства, обеспечению равных возможностей и созданию безопасной рабочей среды.

Камшат Байжанова представила в связи с этим целый спектр корпоративных инициа­тив, среди которых кодекс делового поведения и программы по предотвращению насилия и притеснений; программы психологической поддержки и гибридный график работы; программа Kemel, направленная на сохранение баланса между работой и личной жизнью; обязательное присутствие женщин-кандидатов при найме и карьерном продвижении; программы наставничества, коучинга и поддержки профессио­нальной сертификации.

– Мы создаем открытую и дружелюбную среду, где ценят уникальность каждого, уважают культурные различия и поощряют новые идеи. Наши сообщества – от Женского клуба работников до программы MARC – помогают формировать культуру, основанную на доверии, уважении и лидерстве без границ, – подчеркнула Камшат Байжанова.

Синергия технологий и людей

XVI Евразийский форум KAZENERGY показал, что будущее энергетики Казахстана строится на трех ключевых направлениях: инновационных технологиях, развитии национального содержания и формировании инклюзивной корпоративной культуры. ТШО, выступив в роли генерального спонсора, подтвердил свою приверженность стратегии устойчивого развития. Впервые в рамках форума на одной площадке были представлены новые приоритеты компании: цифровизация и искусственный интеллект; поддержка отечественного бизнеса и рекордные показатели КС; развитие человеческого капитала и лидерства женщин в отрасли.

Эта многогранная повестка стала отражением того, как компания видит будущее – с балансом интересов государства, бизнеса и общества.