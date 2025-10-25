Тысячи талдыкорганцев вместе исполнили Государственный Гимн в День Республики

День Республики
0
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В парке «Жастар» прошел торжественный митинг, посвященный Дню Республики: по информации организаторов, в событии приняли участие тысячи жителей города, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Под звуки военного оркестра собравшиеся исполнили Гимн Республики Казахстан — выступление звучало особенно торжественно и впечатляюще.

На празднике присутствовали школьники и студенты, пенсионеры, семейные пары с детьми, а также подразделения полиции, МЧС и военнослужащие в праздничной форме.

Среди участников — аким области Жетысу Бейбит Исабаев, аким города Талдыкорган Ернат Базил и их заместители.

«Я из соцсетей знала, что будет в парке такое мероприятие, — поделилась пенсионерка Мария Умарова. — Пришла в парк «Жастар», во-первых, тоже спеть Гимн, я люблю его петь, во-вторых, полюбоваться на наших детей, молодежь. Какие детки сегодня красивые, нарядные, как здорово молодежь пела! Горжусь своей страной и нашим подрастающим поколением».

Студент Самат Ильясов фотографировал развевающийся флаг Казахстана и декламировал строки о крылатом орле — символе Родины: «Наш крылатый орел, - гордый беркут степной, и на флаге родном ты всегда золотой!».

Домохозяйка Лидия Маринина пришла в парк с двумя сыновьями-дошкольниками:

«Руслан и Тимур пока малы, но в этом возрасте уже нужно прививать патриотические чувства. Мы пришли, чтобы быть вместе со всеми, кто празднует День Республики».

После массового исполнения Гимна артисты филармонии исполнили несколько патриотических песен, что, по словам аксакала Жетыгена Марсалиева, усилило праздничный посыл мероприятия и вызвало чувство гордости за народ и страну.

#Талдыкорган #праздник #гимн #День Республики

Популярное

Все
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Высокая оценка трудовых заслуг
Символ Нового Казахстана
Историческая ответственность перед будущим
Медиация – опора единства
Моя страна – мой флаг
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Капитальный подход к переработке
Голубое топливо пришло в Жетысу
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Сохранить и передать следующим поколениям
На пути к «слышащему государству»
Первые победы в Бахрейне
Конституционный суд – реальный механизм защиты прав граждан
Новые измерения суверенитета
Матрица, определяющая судьбу человека
Главное – это ответственное отношение к работе
Доступность правосудия – показатель зрелости государства
Возвращение истории
Земля – моя гордость, моя судьба
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

Ильхам Алиев поздравил президента страны и народ Казахстана…
Президент принял участие в церемонии поднятия Государственн…
Их творческий труд вдохновляет людей
Моя страна – мой флаг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]