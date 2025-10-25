В парке «Жастар» прошел торжественный митинг, посвященный Дню Республики: по информации организаторов, в событии приняли участие тысячи жителей города, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Под звуки военного оркестра собравшиеся исполнили Гимн Республики Казахстан — выступление звучало особенно торжественно и впечатляюще.

На празднике присутствовали школьники и студенты, пенсионеры, семейные пары с детьми, а также подразделения полиции, МЧС и военнослужащие в праздничной форме.

Среди участников — аким области Жетысу Бейбит Исабаев, аким города Талдыкорган Ернат Базил и их заместители.

«Я из соцсетей знала, что будет в парке такое мероприятие, — поделилась пенсионерка Мария Умарова. — Пришла в парк «Жастар», во-первых, тоже спеть Гимн, я люблю его петь, во-вторых, полюбоваться на наших детей, молодежь. Какие детки сегодня красивые, нарядные, как здорово молодежь пела! Горжусь своей страной и нашим подрастающим поколением».

Студент Самат Ильясов фотографировал развевающийся флаг Казахстана и декламировал строки о крылатом орле — символе Родины: «Наш крылатый орел, - гордый беркут степной, и на флаге родном ты всегда золотой!».

Домохозяйка Лидия Маринина пришла в парк с двумя сыновьями-дошкольниками:

«Руслан и Тимур пока малы, но в этом возрасте уже нужно прививать патриотические чувства. Мы пришли, чтобы быть вместе со всеми, кто празднует День Республики».

После массового исполнения Гимна артисты филармонии исполнили несколько патриотических песен, что, по словам аксакала Жетыгена Марсалиева, усилило праздничный посыл мероприятия и вызвало чувство гордости за народ и страну.