Фото пресс-службы Минобороны РК

В рамках проекта SARBAZ+ трансформацию прошла войсковая часть в Алматинской области, где военнослужащие смогут углубленно изучить профессии, пройти обучение и получить сертификаты, которые помогут им при трудоустройстве. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев в ходе пресс-тура в войсковую часть в Астане, передает Kazpravda.kz

По словам замминистра обороны, пилотный проект апробируется в войсковой части 78460 в Алматинской области. Отбор кандидатов проводится в Департаменте по делам обороны города Алматы. Сегодня через портал MyArmy.kz только за один день поступило 145 обращений граждан, желающих пройти срочную службу.

Дархан Ахмедиев подчеркнул, что в войсковой части обновили инфраструктуру, создали спортивный комплекс с футбольными и баскетбольными площадками, а офицеры и сержанты прошли обучающие курсы.

– Некоторые парни думают, что потеряют год в армии. Мы так не считаем: за один год солдат укрепит здоровье, это правильный режим, питание, детокс от соцсетей. Кроме того, действует фитнес по новым стандартам, ведется обучение рукопашному бою. Внедряем изучение английского языка, шахматы, обновили библиотеку, – отметил заместитель министра.

По его словам, в комнату эмоциональной разгрузки поставлена игровая приставка PlayStation.

– В свободное время они (военнослужащие – прим. автора) могут поиграть. Также есть гитара, домбра, – подчеркнул Дархан Ахмедиев.

Также в части будет проводиться конкурс в формате геймификации.