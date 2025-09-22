Учения «Десант-2025» прошли на полигоне «Коктал»

Армия
66
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Более 3000 военнослужащих отработали действия в условиях высокой боевой готовности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На учебно-тренировочном полигоне «Коктал» Сарыозекского гарнизона прошла активная фаза двухстороннего двухстепенного командно-штабного учения «Десант-2025». В маневрах приняли участие свыше 3000 военнослужащих Десантно-штурмовых войск.

Учение проводилось в рамках единой стратегической задачи по подготовке подразделений к действиям в условиях высокой боевой готовности. Особое внимание уделялось организации марша в район боевого предназначения, подготовке и ведению боевых действий в составе рейдового отряда и общевойскового резерва.

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов в своем выступлении отметил значимость учения для повышения боеспособности Десантно-штурмовых войск и подчеркнул важность внедрения новых методов и технологий в подготовке личного состава. 

«Подобные учения – это не просто проверка, а важнейшая возможность продемонстрировать слаженность подразделений, испытать их реальную боеспособность и укрепить уверенность в своих силах», – сказал министр обороны. 

Уникальной особенностью «Десант-2025» стал новый динамичный формат, предусматривающий имитацию максимально приближенных к реальности боевых условий. Впервые органы управления всех уровней, а также более 800 военнослужащих Десантно-штурмовых бригад отрабатывали боевые документы, выполняли учебно-боевые задачи и проводили четверо суток в заглубленных командных пунктах. Это значительно повысило оперативность и реализм учения.

Важную роль в тренировках сыграло использование современных технологий ведения боевых действий, включая беспилотные авиационные системы. Применение БПЛА охватывало воздушную разведку, корректировку огня авиации и артиллерии, нанесение огневого поражения, а также управление подразделениями в режиме реального времени, что способствовало оперативному принятию решений на поле боя.

Для отработки взаимодействия различных видов вооруженных сил в учении были задействованы вертолеты армейской и самолеты фронтовой авиации.

Логистическая поддержка осуществлялась с применением самолетов Си-295, которые доставляли боеприпасы, медикаменты, продовольствие и другие материальные средства. Использовались парашютно-грузовая система ПГС-500 и перспективная автоматизированная система доставки грузов АПСДГ-500.

Всего в ходе учения «Десант-2025» было задействовано более 50 единиц артиллерийского вооружения, около 30 бронетанковых машин и свыше 250 единиц автомобильной техники.

Учение «Десант-2025» стало важным этапом в совершенствовании тактических навыков и повышении боеготовности Десантно-штурмовых войск, что является залогом безопасности и защиты интересов нашей страны. По завершении учения генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил войсковые части Алматинского гарнизона. Заслушав доклады командиров и осмотрев военные объекты, министр обороны дал конкретные поручения по обеспечению качественного выполнения учебно-боевых задач, поддержанию в рабочем состоянии объектов военной инфраструктуры, военной техники и авиации.

#Казахстан #армия #военныеучения

