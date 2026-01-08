Звезде культового фильма «Рэкетир» было 53 года
Сегодня стало известно о смерти известного казахстанского актера Мурата Бисенбина, передает Kazpravda.kz
О трагедии в соцсетях сообщила дочь артиста Диана.
«11.10.1972 — 08.01.2026. Бесконечно люблю», — написала она в Instagram.
Последние годы жизни Мурат Бисенбин боролся с тяжелым заболеванием. О страшном диагнозе – раке поджелудочной железы – общественности стало известно в сентябре 2024 года. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась сильнее.
Мурат Бисенбин запомнился зрителям яркими ролями в кино, став одним из самых узнаваемых лиц казахстанского кинематографа. Его уход стал большой утратой для культурного сообщества и многочисленных поклонников.
Свои соболезнования родным и близким, коллегам и всем любителям искусства выразило Министерство культуры и информации.
«Мурат Бисенбин — личность, внесшая весомый вклад в развитие национального киноискусства. Он получил широкое признание зрителей благодаря ряду фильмов и телепроектов, заняв достойное место в истории отечественной кинематографии через созданные им художественные образы. Мы верим, что светлый образ деятеля искусства, его творческое наследие и человеческие качества навсегда останутся в памяти народа», - говорится в тексте Минкульта.