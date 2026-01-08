Фото: pavon.kz

Сегодня стало известно о смерти известного казахстанского актера Мурата Бисенбина, передает Kazpravda.kz

О трагедии в соцсетях сообщила дочь артиста Диана.

«11.10.1972 — 08.01.2026. Бесконечно люблю», — написала она в Instagram.

Последние годы жизни Мурат Бисенбин боролся с тяжелым заболеванием. О страшном диагнозе – раке поджелудочной железы – общественности стало известно в сентябре 2024 года. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась сильнее.

Мурат Бисенбин запомнился зрителям яркими ролями в кино, став одним из самых узнаваемых лиц казахстанского кинематографа. Его уход стал большой утратой для культурного сообщества и многочисленных поклонников.

Свои соболезнования родным и близким, коллегам и всем любителям искусства выразило Министерство культуры и информации.