Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин

Дана Аменова
Звезде культового фильма «Рэкетир» было 53 года

Фото: pavon.kz

Сегодня стало известно о смерти известного казахстанского актера Мурата Бисенбина, передает Kazpravda.kz

О трагедии в соцсетях сообщила дочь артиста Диана.

«11.10.1972 — 08.01.2026. Бесконечно люблю», — написала она в Instagram.

Последние годы жизни Мурат Бисенбин боролся с тяжелым заболеванием. О страшном диагнозе – раке поджелудочной железы – общественности стало известно в сентябре 2024 года. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась сильнее.

Мурат Бисенбин запомнился зрителям яркими ролями в кино, став одним из самых узнаваемых лиц казахстанского кинематографа. Его уход стал большой утратой для культурного сообщества и многочисленных поклонников.

Свои соболезнования родным и близким, коллегам и всем любителям искусства выразило Министерство культуры и информации.

«Мурат Бисенбин — личность, внесшая весомый вклад в развитие национального киноискусства. Он получил широкое признание зрителей благодаря ряду фильмов и телепроектов, заняв достойное место в истории отечественной кинематографии через созданные им художественные образы. Мы верим, что светлый образ деятеля искусства, его творческое наследие и человеческие качества навсегда останутся в памяти народа», - говорится в тексте Минкульта.

