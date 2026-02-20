Актер скончался после борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом)

Фото: @realericdane

Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти», «Эйфория» и «Чужая жизнь», скончался в возрасте 53 лет от тяжелой болезни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Эрик скончался после борьбы с БАС», — приводятся в публикации слова семьи актера.

Дэйн объявил о диагнозе БАС в апреле 2025 года. Несмотря на болезнь, он продолжал сниматься и активно поддерживал исследования по борьбе с тяжелыми заболеваниями нервной системы.

В его фильмографии также значатся картины «От рассвета до заката», «Люди Икс: Последняя битва» и «Выжившая» (2023), которые наряду с телевизионными работами принесли ему мировую известность.

Дэйн умер в больнице в Лос-Анджелесе в окружении близких.