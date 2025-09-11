«Умный город» глазами нового поколения

Цифровизация
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В столице стартует масштабный проект «Умный город», который объединит уже действую­щие в столице цифровые решения с передовыми технологическими разработками. Цель инициативы – повысить эффективность управления городским хозяйством, автоматизировать ключевые процессы и улучшить качест­во жизни горожан за счет внедрения аналитики на основе больших данных и искусственного интеллекта.

фото МРЦ Астаны

О запуске проекта было объявлено на совещании по вопросам развития ИИ. Президент Касым-Жомарт ­Токаев высоко оценил работу Правительства и столичного акимата в сфере цифровизации, однако отметил, что на достигнутом останавливаться нельзя. При этом Глава государства особо подчеркнул: опыт Астаны должен быть масштабирован и использоваться в других крупных городах Казахстана.

По словам Касым-Жомарта ­Токаева, цифровизация и искусственный интеллект – не временные инициативы, а стратегический приоритет государственной политики. Глава государства поручил отказаться от формального подхода и сосредоточиться на реальных результатах внедрения технологий. ИИ должен применяться в экономике, сфере гос­услуг, образовании, экологии, других областях, где его использование может принести ощутимую пользу гражданам и стране.

Как отметил Президент в своем недавнем Послании, поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну. И важную роль в данной трансформации призвана играть молодежь.

Представители Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» активно подключились к претворению в жизнь целей устойчивого развития, используя потенциал искусственного интеллекта для привлечения внимания к актуальным проблемам экологии.

Так, на пешеходном мосту ­«Атырау» была организована фотовыставка «Су – тіршілік көзі» («Вода – источник жизни»), где были представлены работы, созданные при помощи нейросетей.

Экспозиция продемонстрировала возможные последствия нехватки пресной воды в будущем и через призму ИИ визуализировала, какой может стать Астана через 30 лет при условии игнорирования надвигающихся проблем дефицита водных ресурсов.

– Каждое изображение было создано на основе анализа климатических данных, экологических прогнозов и урбанистических трендов, – рассказала специалист отдела МРЦ «Астана жастары» Айсулу Кайыр. – Работы производят сильное эмоциональное впечатление, заставляя задуматься о важности бережного отношения к природным ресурсам и окружаю­щей среде.

Кроме того, на том же пешеходном мосту через реку Есиль и у монумен­та «Байтерек» были орга­низованы две дополнительные ­фотовыставки.

Обе экспозиции раскрывали тему возможного будущего города в случае пренебрежения экологическими проблемами. Выставки сопровож­дались публичными лекциями экоактивис­тов, которые рассказывали о роли каждого гражданина в сохранении природы, а также социальными видеороликами в формате «Скрытая камера».

Таким образом, проект «Умный город» становится не только технологической, но и социально значимой инициативой, в которую активно вовлекаются жители столицы, в том числе молодежь. Именно такой подход – комплексный, межотраслевой и ориентированный на будущее – позволяет надеяться, что Казахстан действительно станет цифровым и экологически ответственным государством.

#Астана #ИИ #умный город

