Ему было 88 лет

Фото: Минкультуры РК

Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким Героя Труда, Народного артиста Казахстана, выдающегося представителя казахского театрального и киноискусства Асанали Ашимовича Ашимова в связи с его кончиной, сообщает Kazpravda.kz

- Асанали Ашимович был личностью, внесшей неоценимый вклад в развитие национальной духовности, создавшей высокую профессиональную школу казахского театрального и киноискусства. Его художественные образы на сцене и на экране, режиссерская и педагогическая деятельность занимают особое место в истории отечественного искусства. Мы верим, что яркий образ, творческое наследие и великий жизненный путь покойного навсегда останутся в памяти нашего народа. Пусть вера покойного будет здоровой, а душа - в раю, - говорится в тексте министерства.

Асанали Ашимов родился в 1937 году в Жамбылской области Казахской ССР. В 1961 году окончил театральный факультет при Казахской государственной консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате. С 1963 года работал в Драмтеатре им. Ауэзова в качестве актера и режиссера.

На его счету более 30 ролей в кино. Наибольшую известность получил как исполнитель роли чекиста Чадьярова в фильмах «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс».

Кроме того, Ашимов в качестве режиссера снял пять фильмов. В 1980 году получил звание народного артиста СССР. В 2017 году удостоен звания Героя Труда Казахстана.