Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации всех сфер, включая образование, правительство в лице министерства просвещения реализует комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта, направленных на снижение нагрузки педагогов, повышение ИИ-грамотности учащихся и создание национальной образовательной платформы, рассказал вице-министр ведомства Асылбек Ахметжанов.

Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и национальной образовательной платформы.

"Для этого будет модернизирована национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech", — отметил он.

Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.

"С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ – «Qazaq Digital Mektebi», где в том числе будут применяться ИИ-репетиторы. В течении 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки", — добавил вице-министр.

Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся.

Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования.