В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов

150

Около 20 рейсов задержаны из-за погоды и производственных причин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани

На прилёт задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Орал, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.

На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные — в связи с поздним прибытием воздушных судов. Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилёт. 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с, днём местами до 23 м/с. Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz.

#Астана #аэропорт #рейсы #непогода

Закон Республики Казахстан

