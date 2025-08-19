В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс

Точки роста
0
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Караганда – важный транспорт­ный узел в логистической сети поставок между Китаем и Европой. Учитывая столь выгодную особенность, решено превратить аэропорт «Сарыарка» в крупный карго-хаб. Первым шагом к достижению этой цели станет строительство современного топливозаправочного комплекса. Он будет предназначен для приема, хранения и заправки самолетов горючим международного стандарта Jet A-1.

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

– Топливо – базовый ресурс для развития авиационного хаба, – отмечает владелец международного аэропорта «Сарыарка» Ерлан Оспанов. – Сейчас в Казахстане используется авиационный керосин только марки ТС, которым самолеты заправляют еще с советских времен. Необходима диверсификация. Ведь перед нами стоит задача – снизить цены на авиатопливо. А сделать это можно только насытив рынок, в том числе и импортным горючим.

На днях в аэропорту состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего топливозаправочного комплекса. В ней приняли участие китайские инвесторы. Они будут реализовывать инвестиционный проект вместе с казахстанским парт­нером. Для этого создано совместное предприятие Silkway Aviation Airport Development.

– Глава государства поставил задачу по развитию аэропорта «Сарыарка». Учитывая потенциал нашей воздушной гавани, мы начали активную работу по ее преобразованию в континентальный мультимодальный аэро­хаб, – говорит аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. – Уже сегодня здесь способны обслуживать до 50 тысяч тонн грузов в год, в ближайшие же четыре года эта цифра вырастет до 200 тысяч. Таким образом Караганда становится важным звеном в международной логистике.

Строительство топливозаправочного комплекса разделено на три этапа. Первый включает в себя проектирование и возведение главных узлов, трубопроводов и модульной системы управления процессами. На втором этапе, который планируют завершить к концу 2026-го, будут построены резервуары для хранения топлива объемом 2 000 кубометров, а также служебный блок. Что касается третьего этапа, то в его рамках объе­мы хранилища авиакеросина расширят до 4 000 кубометров. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Отметим, что в рамках церемонии закладки первого камня в основание ТЗК состоялось подписание нескольких важных соглашений. Одно из них касается поставок авиатоплива Jet A-1 в Казахстан, которые будет осуществлять компания PetroChina International Kazakhstan Ltd.

Другой договор, заключенный между руководством аэропортов Караганды и Урумчи, предусматривает развитие авиационных связей и совместное использование инфраструктуры. Эти соглашения создадут основу для коор­динации грузовых потоков между Казахстаном и Китаем.

Новый заправочный комплекс позволит обеспечить надежное топ­ливное снабжение авиакомпаний, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

#аэропорт #Караганда #Сарыарка #каргохаб

