В Атбасарском районе ведутся масштабные работы по дноуглублению и расширению русла реки, что позволит обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Скрин с видео правительства

О реализации противопаводковых мероприятий на объекте доложил аким района Кенеш Алимжанов.

По его словам, подрядная организация ТОО «Целингидротех» проводит работы на участке протяженностью 7,2 км. Проект предусматривает дноуглубление до 5 м и расширение русла до 120 м. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%, полное завершение работ запланировано до конца текущего года.

— В настоящее время задействовано более 90 единиц техники: 44 экскаватора, более 40 самосвалов и 4 бульдозера. Имеющиеся ресурсы позволяют проводить работы в строгом соответствии с графиком. Все эти мероприятия позволяют нам эффективно пропускать воду и минимизировать риски подтоплений, — заключил аким района.