На базе Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента состоялась благотворительная акция по гуманной стерилизации и кастрации собак и кошек, организованная при поддержке международного фонда Брижит Бардо, местных исполнительных органов и общественных объединений. Мероприятие прошло с участием специалистов из Армении, Германии, Испании, России и Франции, а также волонтеров-студентов, помогавших зарубежным врачам.
ПопулярноеВсе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Экибастуз создает новые кластеры
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Голубое топливо пришло в Жетысу
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]