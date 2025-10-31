В ходе акции проведено около 300 операций. Проект включал не только стерилизацию и каст­рацию: животных вакцинировали от бешенства, чипировали, бездомным собакам крепили на уши специальные бирки с номерами для идентификации и учета. Важно, что большинство прооперированных животных – домашние питомцы, хозяева которых проживают в Талгарском, Енбекшиказахском и Илийском районах Алматинской области, а также в Алматы.

Как рассказал член Общественного совета Талгарского района Марат Джапаров, цель проекта – регулирование популяции собак и кошек, улучшение санитарных условий и обеспечение безопас­ности граждан посредством профилактики заболеваний и укусов. Зарубежные специалисты бесплатно обучили местных ветеринаров европейской малотравматичной методике операционных процедур.

– Необходимо помогать братьям нашим меньшим, потому что они нуждаются в нас, – считает Марат Джапаров. – К сожалению, люди массово бросают питомцев на произвол судьбы, не стерилизуют их, не ставят уколы. И это одна из самых острых проблем. Безусловно, операции по стерилизации и кастрации сокращают число животных, обитающих на улице. Но нужно проводить их регулярно, привлекая к этому благому делу частные ветеринарные клиники.

Проблема в том, что ветлечебницы осуществляют подобные процедуры лишь на платной основе. В частности, стерилизация одной большой собаки весом до 50 кг стоит около 60–80 тыс. тенге. Необходимо, считает общественник, предусмотреть какие-то меры господдержки частных клиник. К примеру, в Алматы нынешней весной стартовала специальная госпрограмма по бесплатной стерилизации и каст­рации домашних питомцев. Предполагается, что до конца года она охватит порядка 9 тыс. собак и кошек. И это довольно существенная цифра.

Команда врачей и волонтеров

Представители зоозащитных организаций считают необходимым наладить партнерство между НПО, бизнес-сообществом и государственными структурами в вопросе гуманного контроля чис­ленности бездомных животных. По их данным, рост числа беспризорных четвероногих – одна из самых острых проблем в Алматинской области. В этом виновны безответственные граж­дане, оставляющие новорож­денных щенков и котят в подворотнях, на улицах.

Нерадивых хозяев штрафуют за нарушения правил содержания и выгула домашних животных. Однако, по мнению специалистов, только штрафами проблему не решить. Необходимо принимать меры по обязательному чипированию бродячих собак и кошек, стерилизации и постановке их на специальный учет.