Преступление имело место рядом с пунктом обмена валют, расположенным на проспекте Толе би в Алматы.

Фото: Polisia.kz

Неизвестный мужчина открыто похитил у жителя города сумку, в которой находилось 13 млн тенге, и скрылся, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – 39-летнего местного жителя.

«При обыске по месту проживания мужчины изъяты денежные средства, одежда, совпадающая с зафиксированной на видеозаписях в момент совершения преступления, а также иные вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Максат Пшан.

Ведется досудебное расследование, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным фактам.