В мероприятии приняли участие руководители оборонных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретарь Совета министров обороны СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

По традиции заседание началось с церемонии возложения венков к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В Доме армии гости также ознакомились с экспозицией Военно-исторического музея.

Открывая заседание, министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов выразил уверенность, что встреча послужит дальнейшему укреплению взаимодействия и конструктивному диалогу по актуальным вопросам повестки дня.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года.

На заседании участники обсудили ключевые направления развития и укрепления боеспособности национальных армий, обменялись опытом в области подготовки военнослужащих, обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности. Отмечено значение военно-патриотической работы и сохранения исторической памяти о подвигах воинов, как важной составляющей воспитания личного состава.

По итогам заседания министры обороны подписали план работы Совета на 2026 год и ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование сотрудничества.