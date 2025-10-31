В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ

Армия
141

В мероприятии приняли участие руководители оборонных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретарь Совета министров обороны СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

По традиции заседание началось с церемонии возложения венков к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В Доме армии гости также ознакомились с экспозицией Военно-исторического музея.

Открывая заседание, министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов выразил уверенность, что встреча послужит дальнейшему укреплению взаимодействия и конструктивному диалогу по актуальным вопросам повестки дня.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года.

На заседании участники обсудили ключевые направления развития и укрепления боеспособности национальных армий, обменялись опытом в области подготовки военнослужащих, обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности. Отмечено значение военно-патриотической работы и сохранения исторической памяти о подвигах воинов, как важной составляющей воспитания личного состава.

По итогам заседания министры обороны подписали план работы Совета на 2026 год и ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование сотрудничества.

#армия #оборона

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Зоозащитники предлагают
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Цифровая революция в глубинке
Хаб больших возможностей
Дорожные службы готовы к зиме
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Ақ мешіт – символ старого города
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

День военного связиста отмечают в Вооруженных силах РК
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультф…
Школа мужества
Чемпионки приняли присягу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]