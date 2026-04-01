В Алматы спасли пациента после тяжёлых осложнений лечения за рубежом

Здравоохранение
759

По словам врачей, такие случаи нередки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заведующий отделением онкохирургии Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев рассказал о сложном клиническом случае спасения пациента с тяжёлыми осложнениями после лечения за границей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В центр обратился 57-летний пациент, у которого в октябре было выявлено образование в теле поджелудочной железы. По рекомендации родственников он самостоятельно выехал на лечение в Индию, где прошёл дообследование, курс химиотерапии и 31 декабря перенёс операцию — корпорокаудальную резекцию поджелудочной железы с удалением тела органа и селезёнки.

На 10-е сутки пациент прибыл в Казахстан. После возвращения его состояние ухудшилось: появились головокружение, выраженная слабость, боли в области послеоперационной раны. Лечение в частных клиниках, куда он обращался после возвращения на родину, эффекта не дало.

В тяжёлом состоянии он был госпитализирован в Алматинский онкологический центр, где при обследовании были выявлены послеоперационные осложнения — панкреонекроз и формирование панкреатической фистулы с развитием разлитого кровотечения. В экстренном порядке пациента взяли на операцию, в ходе которой выполнена резекция участка толстой кишки и остановлено кровотечение.

По словам Нурлана Балтаева, подобные случаи встречаются нередко. Только за последний месяц в центр поступили несколько пациентов с осложнениями после лечения за рубежом.

«Онкологические заболевания требуют комплексного и системного подхода. В алматинском онкологическом центре созданы все условия для проведения современных методов диагностики и лечения, которые не уступают зарубежным клиникам. При этом медицинская помощь пациентам оказывается в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи», — подчеркнул он.

Специалисты призывают пациентов ответственно подходить к выбору места лечения и ориентироваться на доказательную медицину, доступную в Казахстане.

#медицина #спасение #пациент #заграница

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]