Фото: gov.kz

Конкурс направлен на повышение престижа воинской службы, формирование позитивного имиджа армии и признание вклада женщин в обеспечение обороноспособности страны.

В фотоконкурсе принимают участие свыше 40 военнослужащих-женщин, представляющих виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, а также структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба.

Освоив военные специальности, участницы конкурса успешно совмещают службу с личностным и профессиональным ростом. Их отличают инициативность, компетентность и высокое чувство долга. Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта 2026 года на официальной странице Министерства обороны в социальной сети Instagram.

Победительницей будет признана участница, набравшая наибольшее количество отметок «нравится». Церемония награждения победителей состоится на торжественном мероприятии в Астане в преддверии Международного женского дня.