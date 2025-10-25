В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики

День Республики
180

В столице запланировано около 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Концертные программы, семейные активности проходят во всех районах города, в том числе на территориях жилых массивов.

Сегодня концертные программы прошли в парке «Жерұйық» с 12:00, в скверах «Айғыржал» и «Жағалау» с 12:00, а также в жилых массивах «Промышленный», «Железнодорожный» и «Отау» с 12:00 часов.

В парке «Ататүрік», в сквере «Корғалжын» (ЖМ «Көктал-2»), в парках «Коктал» и «Мереке», в жилом комплексе «Бағыстан» и в жилом массиве «Өндіріс» праздничные программы начнутся с 15.00 часов.

Для жителей и гостей города подготовлены концертные программы с участием популярных казахстанских исполнителей, среди которых Гульнұр Оразымбетова, Дос, Аян Жамагамбетов, Нұрмұхаммед Жақып, Берік Ержанов, Абай Бегей, Зарина Божакова, DIDAR, а также творческих коллективов Qazaq Voice, «Астана» трио, «Айлин» трио, «Бәйтерек» трио, «Аруым» трио и др.

Также праздничный концерт пройдёт на площади «Қазақ елі» с 16:00 до 20:00 с участием таких артистов, как Sadraddin, Еркеш Хасен, Дастан Оразбаев, Қайрат Баекенов, Маржан Арапбаева и другие. С 15.00 часов до начала концерта на территории будут проходить спортивные соревнования.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане проходят порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий.

#Астана #праздник #День Республики

