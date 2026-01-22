В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Экономика
9
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В 2024-м в Атырауской области был претворен в жизнь один из важных инвестиционных проектов – введен в строй вагоностроительный завод. Предприятие представило полувагоны и фитинговые платформы, а к концу того же года наладило их серийное производство.

фото из архива автора

В настоящее время заводом освоен выпуск вагонов-цистерн, в перспективе же намечено производство крытых вагонов для перевозки зерновых и минеральных удобрений, длиннобазных вагонов-платформ, а также подвижного состава для европейской колеи.

Завод уже стал инновационным ядром новой промышленной экосистемы, охватывающей полный жизненный цикл производства – от проектирования до серийного выпуска.­ Проект осуществляется Группой компаний TEXOL, головной офис которой расположен в Атырау. Компания специализируется на перевозках сжиженного газа, нефтепродуктов и сухих грузов, предоставляя полный комплекс услуг, включая подготовку, ремонт и обслуживание подвижного состава.

Как отметил председатель совета директоров группы компаний Шота Абхазава, в Атырау формируется кластер по производству, ремонту и обслуживанию грузовых вагонов и цистерн для перевозки нефти и газа.

– Учитывая потенциал роста грузовой базы в Центральной Азии, необходимо своевременно заменить выбывающий подвижной состав и удовлетворить растущий спрос на новые вагоны. Это создает реальные возможности для развития отечественного производства, – подчеркнул Шота Абхазава.

Как рассказал генеральный директор Атырауского вагоностроительного завода Аманкос Кулмагамбетов, в 2024 году, наряду с запуском серийного производства, предприятие существенно расширило линейку сертифицированной продукции.

– Все испытания успешно пройдены, получены необходимые сертификаты. На сегодняшний день мы можем выпускать полувагоны, платформы и два типа цистерн, – сообщил Аманкос Кулмагамбетов.

Параллельно предприятие повышает уровень локализации. В частности, освоено производство крышек люков для полувагонов. Деталь прошла межведомственные испытания и получила свидетельство с условным номером клеймения – уникальным идентификационным кодом, присваиваемым каждому предприятию по производству подвижного состава и его запасных частей.

Завод рассчитан на выпуск всех типовых грузовых вагонов, эксплуатируемых на колее 1 520 мм, которая считается второй по протяженности в мире и основной на территории стран СНГ.

– У нас есть собственное конструкторское бюро. Мы самостоятельно проектируем, сертифицируем и изготавливаем вагоны. В зависимости от рыночных потребностей можем разработать и запустить в производство практически любой тип подвижного состава – от платформ и цистерн до хопперов, зерновозов и крытых вагонов, – пояснил Аманкос Кулмагамбетов.

В ближайших планах – производство длиннобазных платформ для перевозки двух 40-футовых контейнеров, крытых вагонов, а также изготовление котлов для цистерн, относящихся к категории сосудов под давлением.

– В Казахстане подобного производства пока нет. Даже в России и Беларуси такие технологии доступны далеко не всем предприятиям. Наш завод изначально проектировался как полноценный вагоностроительный комплекс с широкой номенклатурой продукции, – подчеркнул генеральный директор Атырауского вагоностроительного завода.

Для масштабного производства требуется качественное сырье. Часть материалов закупается на внутреннем рынке, однако котловая сталь с повышенными требованиями пока в республике не производится в необходимом объеме. Этот вопрос завод прорабатывает совместно с отечественными металлургическими предприятиями.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. Сегодня на заводе работают около 500 человек, и штат продолжает расширяться. На базе предприятия создан собственный учебный центр, где готовят специалистов под конкретные технологии и изделия.

– Мы работаем по международным стандартам, где точность измеряется миллиметрами. Завод был изначально спроектирован именно под вагоностроение, что позволило выстроить эффективную технологическую цепочку, – отметил Аманкос Кулмагамбетов.

В долгосрочной перспективе развитие проекта даст мощный импульс казахстанскому содержанию и промышленной кооперации. Продукция завода будет востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Наибольший спрос ожидается на полувагоны – самый массовый вид подвижного состава с относительно коротким сроком службы. Востребованными остаются и нефтяные цистерны со сроком эксплуатации более 30 лет, а также крытые вагоны и платформы, спрос на которые растет в связи с развитием контейнерных перевозок.

#Атырау #завод #вагоностроительный кластер

Популярное

Все
Бдительность полиции защитила от потерь
Рысь в лесу – хороший знак
Школа мастерства
Творческий дождь
Новые легенды создают дети
В крепкой связке с производством
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Путь народа – путь человека
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
Чтобы город жил в тепле
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Воинской части – 65 лет
Страх сильнее радиации
Опыт врачей и точность технологий
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Стабильность для жильцов и гарантии для застройщиков
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Товарооборот между Китаем и ЦА превысил $ 100 млрд
8 трлн тенге направят на поддержку реального сектора для ро…
Цены на золото и серебро вновь бьют рекорд
Меры по стабилизации инфляции обсудили в Правительстве РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]