В Атырау высажено около 4 тыс. молодых деревьев

Таза Казахстан
13

В Атырау активно проводится осенняя кампания по озеленению, в результате которой высажено около 4 тысяч молодых саженцев. Эти работы направлены на улучшение экологической обстановки и увеличение площади зелёных зон города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

На территории города высажены различные виды деревьев и кустарников:

– более 1 000 хвойных деревьев,

– 1 159 лиственных,

– 317 декоративных кустарников,

– 1 500 ив Матсудана, адаптированных к росту в прибрежных зонах.

По словам специалистов, высаженные деревья подобраны с учётом климатических условий региона и значительно укрепят зелёный фонд города. Особенно ивы Матсудана, которые помогают укреплять почву в прибрежных районах и поддерживать экологический баланс.

Озеленительные работы проводились на аллеях, в парках, жилых массивах и вдоль водных объектов. В настоящее время за молодыми саженцами ведётся уход - регулярный полив и контроль состояния почвы.

В акимате отметили, что нынешняя кампания даст положительный импульс улучшению экосистемы Атырау, а работы по озеленению продолжатся и весной.

#Атырау #деревья #озеленение

