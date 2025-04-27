Фото: НОК Казахстана

В столице Таиланда проходит очередной соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо. По итогам предварительных раундов до финального блока дошли три представителя команды Казахстана, которые будут бороться за «бронзу».

Свои схватки в утешительном раунде выиграли Мейирлан Максим, Ермахан Ануарбеков (оба в весе до 90 кг) и Акерке Рамазанова (свыше 78 кг), победившая соотечественницу Назгуль Маратову.

Добавим, что финальный блок начнётся в 14.00 по времени Астаны.