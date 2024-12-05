В этом году защищены права более 300 зарубежных инвесторов - генпрокурор

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Под «прокурорский щит» взяты не только зарубежные, но и отечественные инвесторы, отметил в своем эксклюзивном интервью газете «Казахстанская правда» генпрокурор Берик Асылов 

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Он сообщил, что за прошедшие полгода такую помощь получили 350 инвесторов из Турции, ОАЭ, Германии, Сингапура, Китая, России, Франции и других стран. Их вклад в экономику нашей страны составляет 6,4 трлн тенге, что дает нам новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, а это рост экономического потенциала страны.

К примеру, в СКО инвестор не мог получить законную субсидию в сфере животноводства от управления сельского хозяйства. Проблема устранена только после вмешательства прокуратуры, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

В Павлодаре прокуратура разрешила проблему французского инвестора, которому налоговые органы необос­нованно выставили уведомление об уплате НДС на сумму 100 млн тенге. Прокуратурой такое уведомление было отменено. Чиновник, допустивший правонарушение, привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Алматы после вмешательства прокуратуры 21 инвестор, реализующий проекты на сумму 18 млрд тенге, подключен к системе водопровода и водоотведения.

Асылов сообщил, что в настоящий момент на контроле прокуроров находятся 770 инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге.

Главным ориентиром в работе прокуратуры по сопровождению инвестиционных проектов и защите бизнеса является указ президента от 8 мая 2024 года «О мерах по либерализации экономики», где определены правовые, экономи­ческие и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства.

«Как известно, большинство обще­уголовных и бытовых правонарушений совершается безработными, а каждый своевременно реализованный инвестпроект, прежде всего – новые рабочие места. Инвестиции в экономику повышают трудозанятость, следовательно, благоприятно влияют и на общее снижение преступности. Соответственно, концентрация наших усилий и внимания на экономическом секторе и улучшении инвестиционного климата неразрывно связана с надзором в уголовно-правовой и в других сферах», – резюмировал он. 

Ранее сообщалось, сколько незаконно осужденных людей оправдали в РК, а также о нарушении прав граждан в уголовном процессе.

Кроме того, Берик Асылов рассказал о работе по возврату незаконно приобретенных активов.

#инвестиции #прокуратура #защита прав #предприниматели

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