В этом году защищены права более 300 зарубежных инвесторов - генпрокурор

Под «прокурорский щит» взяты не только зарубежные, но и отечественные инвесторы, отметил в своем эксклюзивном интервью газете «Казахстанская правда» генпрокурор Берик Асылов
Он сообщил, что за прошедшие полгода такую помощь получили 350 инвесторов из Турции, ОАЭ, Германии, Сингапура, Китая, России, Франции и других стран. Их вклад в экономику нашей страны составляет 6,4 трлн тенге, что дает нам новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, а это рост экономического потенциала страны.
К примеру, в СКО инвестор не мог получить законную субсидию в сфере животноводства от управления сельского хозяйства. Проблема устранена только после вмешательства прокуратуры, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.
В Павлодаре прокуратура разрешила проблему французского инвестора, которому налоговые органы необоснованно выставили уведомление об уплате НДС на сумму 100 млн тенге. Прокуратурой такое уведомление было отменено. Чиновник, допустивший правонарушение, привлечен к дисциплинарной ответственности.
В Алматы после вмешательства прокуратуры 21 инвестор, реализующий проекты на сумму 18 млрд тенге, подключен к системе водопровода и водоотведения.
Асылов сообщил, что в настоящий момент на контроле прокуроров находятся 770 инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге.
Главным ориентиром в работе прокуратуры по сопровождению инвестиционных проектов и защите бизнеса является указ президента от 8 мая 2024 года «О мерах по либерализации экономики», где определены правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства.
«Как известно, большинство общеуголовных и бытовых правонарушений совершается безработными, а каждый своевременно реализованный инвестпроект, прежде всего – новые рабочие места. Инвестиции в экономику повышают трудозанятость, следовательно, благоприятно влияют и на общее снижение преступности. Соответственно, концентрация наших усилий и внимания на экономическом секторе и улучшении инвестиционного климата неразрывно связана с надзором в уголовно-правовой и в других сферах», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, сколько незаконно осужденных людей оправдали в РК, а также о нарушении прав граждан в уголовном процессе.
Кроме того, Берик Асылов рассказал о работе по возврату незаконно приобретенных активов.