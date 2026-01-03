Фото: Минобороны РК

В Учебном центре Сухопутных войск имени Карасай батыра состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги у 620 военнослужащих срочной службы.

В мероприятии приняли участие начальник Гвардейского гарнизона, представители военной прокуратуры, военной полиции, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие солдат.

Обращаясь к личному составу, командир учебного центра гвардии полковник Максат Турапбаев сообщил, что молодые военнослужащие будут проходить обучение в течение шести месяцев.

"Обучение у нас организовано в специализированных учебных корпусах. Солдаты проходят системную подготовку, осваивая такие военно-учетные специальности, как наводчик-оператор боевых машин, механик-водитель грузовых и землеройных машин, специалист по многоцелевому легкобронированному тягачу, повар и другие", – сказал он.

Современная материально-техническая база учебного центра позволяет военнослужащим получить прочные профессиональные знания и практические навыки, необходимые для дальнейшей службы.

"Сегодня у меня по-настоящему незабываемый день. Ответственный в моей жизни момент приехали разделить родители. Постараюсь оправдать их надежды и доверие командиров", – поделился солдат Мейрам Касым.

По завершении обучения военнослужащие будут направлены в соединения и воинские части Сухопутных войск для дальнейшего прохождения службы. Распределение выпускников пройдет с учетом уровня их подготовки, освоенных специальностей, а также актуальных задач и потребностей войск.