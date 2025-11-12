Который не знал об оформлении займа на свое имя

В своем ответе на запрос депутатов Мажилиса об оказании содействия гражданам, пострадавшим от интернет-мошенничества, генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о таком случае, произошедшем в Карагандинской области в марте прошлого года, сообщает Kazpravda.kz

По его информации, злоумышленниками без участия клиента и прохождения биометрической идентификации был оформлен кредит в размере 800 000 тенге на инвалида ІІ группы по фамилии Григоращенко. При этом о наличии займа заявитель узнал спустя три месяца после уведомления от сотрудников Halyk Bank.

«В данном случае злоумышленники, используя его данные, ввели в заблуждение кредитора с целью хищения имущества банка», - сказал генпрокурор республики.

Как сообщил руководитель главного надзорного органа страны, в связи с данным обстоятельством, Григоращенко исключен из числа потерпевших, однако по делу потерпевшим признан Halyk Bank.

По словам Берика Асылова, в адрес данного финансового института органом расследования направлено представление в порядке ст. 200 УПК с требованием списать задолженность по указанному займу, которое находится на рассмотрении банка.

