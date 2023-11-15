В каких ЦОНах Астаны появились терминалы документирования

Госуслуги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Проект «Терминал документирования» масштабирован в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Правительство для граждан»

Фото: пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Еще 7 терминалов документирования для самостоятельной подачи заявлений на изготовление паспорта и удостоверения личности установлены в 5 центрах обслуживания населения Астаны. Ранее инновационный проект был представлен в ЦОНе по улице Керей – Жанибек хандар, 4.

Сегодня делегации министерства внутренних дел Узбекистана показали алгоритм действий и функционал проекта по документированию. Гости оценили высокий уровень развития технологий и сервиса в ЦОНах.

«Мы работаем над обеспечением качественного и быстрого оказания госуслуг. С этой целью в этом году мы установили терминалы в ЦОНах Астаны и Алматы. С момента запуска уже поступило более 10 тысяч заявлений. Так как проект пользуется спросом у услугополучателей, мы приняли решение о его масштабировании. К слову, при разработке терминала учтены все риски, обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных. Это также было сегодня презентовано делегации из Узбекистана», – отметил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Подать заявление через терминал на изготовление паспорта и удостоверения личности в ЦОНах Астаны можно по следующим адресам:

- улица Керей – Жанибек хандар, 4;

- проспект Мангилик ел, 30;

- проспект Республики, 43;

- проспект Тауелсиздик, 16/1;

- улица Иманова, 20;

- улица Е. Серкебаева, 13.

Кроме этого, до конца года будет подключен терминал в ЦОНе по улице Сатпаева, 25. Таким образом, уникальные терминалы будут работать во всех центрах обслуживания населения Астаны.

Напомним, что при самостоятельной подаче заявления система предлагает клиенту сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего необходимо оплатить госпошлину через QR-код. При этом льготные категории казахстанцев освобождены от оплаты пошлины.

#ЦОН #госуслуги #цифровизация #Правительство для граждан

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