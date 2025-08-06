Фото: МЧС РК

В Караганде, в районе имени А. Бокейхана, на улице Коммуна, произошло возгорание на территории банного комплекса. В результате возгорания огнем были охвачены деревянные конструкции двухэтажного дома на площади 40 кв.м и одноэтажной бани на площади 70 кв.м.



На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения МЧС. Пожар был своевременно локализован и полностью ликвидирован. Посетители комплекса эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.



Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.