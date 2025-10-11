В Караганде социальный павильон, где реализуют продукцию напрямую от фермеров, показал свою эффективность. Инициативу властей поддержали сельхозтоваропроизводители и оценили горожане. Покупатели охотно приходят сюда за товарами по доступным ценам, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

В областной центр каждое утро привозят свежее мясо из Шетского района. По словам администратора соцпавильона, продажи хорошие. Ежедневно фермеры реализуют до 700 кг говядины – три-пять туш. К вечеру весь этот объём раскупают. Спросом пользуется и конина.

Инициатива помогает сдерживать цены на социально значимые продукты питания, а также направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

В соцпавильоне по ценам ниже рыночных также реализуют овощи, бакалею, яйца.

Проект был запущен по поручению акима области. Между акиматами Караганды и Шетского района заключено соглашение. Торговая площадка для фермеров бесплатная: не взимаются ни аренда, ни коммунальные расходы.

Первый соцпавильон с фермерскими продуктами работает в районе Юго-Востока (ул. Сатыбалдина, 11/1). Их сеть будут расширять. Сейчас строят два в Майкудуке: в 14-м микрорайоне и на улице Бирюзова. На будущее рассматривают и новые точки в городе.