Его день рождения, 10 августа, празднуют по всей стране, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

В регионе в течение года пройдёт около 300 мероприятий, посвящённых Абаю. Все они направлены на сохранение и популяризацию творчества и идей великого мыслителя.

В Караганде в день рождения Абая возложили цветы к его памятнику.

В церемонии приняли участие аким области Ермаганбет Булекпаев, представители Ассамблеи народа Казахстана, культуры, науки и общественности.

У памятника Абаю в Караганде звучали строки великого поэта, проникая в сердца современных слушателей.

Накануне юбилейной даты в области прошли выставки, круглые столы, научно-практические конференции, конкурсы чтецов, айтысы и театрализованные постановки, посвящённые жизни и наследию поэта.

Всё это не просто дань памяти, а продолжение диалога, начатого Абаем более века назад.

Праздничные мероприятия охватят всю область.

Имя Абая живёт в Карагандинской области повсюду: его носят город, район, два сельских округа, свыше 80 улиц и 9 школ. Три памятника поэту — в Караганде, Шахтинске и Абае — находятся под охраной государства.

Абай оставил потомкам не только поэтическое и музыкальное наследие, но и глубокую философию.

Его «Слова назидания» остаются актуальными и сегодня, вдохновляя на стремление к знаниям, справедливости и духовной зрелости.