Его день рождения, 10 августа, празднуют по всей стране, передает Kazpravda.kz
В регионе в течение года пройдёт около 300 мероприятий, посвящённых Абаю. Все они направлены на сохранение и популяризацию творчества и идей великого мыслителя.
В Караганде в день рождения Абая возложили цветы к его памятнику.
В церемонии приняли участие аким области Ермаганбет Булекпаев, представители Ассамблеи народа Казахстана, культуры, науки и общественности.
У памятника Абаю в Караганде звучали строки великого поэта, проникая в сердца современных слушателей.
Накануне юбилейной даты в области прошли выставки, круглые столы, научно-практические конференции, конкурсы чтецов, айтысы и театрализованные постановки, посвящённые жизни и наследию поэта.
Всё это не просто дань памяти, а продолжение диалога, начатого Абаем более века назад.
Праздничные мероприятия охватят всю область.
Имя Абая живёт в Карагандинской области повсюду: его носят город, район, два сельских округа, свыше 80 улиц и 9 школ. Три памятника поэту — в Караганде, Шахтинске и Абае — находятся под охраной государства.
Абай оставил потомкам не только поэтическое и музыкальное наследие, но и глубокую философию.
Его «Слова назидания» остаются актуальными и сегодня, вдохновляя на стремление к знаниям, справедливости и духовной зрелости.