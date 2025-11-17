В Карагандинской области разработали дроны для подземной разведки

Технологии
175

Линейка дронов, способных обследовать шахты и выработки, получила название GeoJet.

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области создают высокотехнологичные беспилотники, предназначенные для подземной разведки. Эти аппараты могут работать в шахтах, завалах и других опасных для людей местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Линейка дронов, способных обследовать шахты и выработки, получила название GeoJet. В неё входит несколько моделей, различающихся по размерам, конфигурации и функциональности.

Самый компактный представитель серии — GeoJet Sphere, сферический дрон диаметром всего 23 сантиметра. Благодаря своим габаритам он подходит для работы в ограниченных и труднодоступных пространствах, недоступных для человека. Более крупные и технологичные модели рассчитаны на полёты в протяжённых тоннелях, карьерах и горных выработках на различной глубине.

Карагандинские беспилотники оснащены камерами сверхвысокого разрешения 8K и могут вести панорамную съёмку в 360°. Встроенная система лазерного сканирования LiDAR обеспечивает трёхмерное картографирование подземного пространства. Передача и обработка данных происходит максимально быстро и точно благодаря оптоволоконным каналам связи.

— С помощью наших дронов можно исследовать выработки и проводить визуальный осмотр. Встроенные сканеры позволяют обнаруживать скрытые пустоты внутри стен, невидимые невооружённым глазом. Именно они часто становятся причиной обвалов, и своевременное выявление таких дефектов помогает предотвратить трагедии, — рассказал главный инженер компании-производителя Сергей Муравьёв.

Дроны уже прошли полевые испытания в действующей железорудной шахте Карагандинской области. Аппараты успешно выполнили задачи: провели визуальный осмотр, фотографирование и сканирование пустот.

— Полёты в ограниченном пространстве крайне сложны из-за турбулентных потоков, отсутствия GPS-сигнала и минимального обзора. Наши дроны демонстрируют высокую эффективность под землёй, несмотря на эти факторы. Управление осуществляется в полуавтоматическом режиме под контролем оператора, а система искусственного интеллекта анализирует данные датчиков и стабилизирует полёт в реальном времени, — отметил руководитель компании Виталий Пучков.

Часть комплектующих производят непосредственно в Караганде. Например, карбоновые рамы в зависимости от модели либо печатают на месте, либо закупают за рубежом с последующей доработкой. Двигатели, LiDAR и процессоры поставляются иностранными производителями, а сборка, программирование, настройка и испытания проводятся в регионе.

Сейчас разработчики готовятся вывести линейку высокотехнологичных дронов на рынок.

 

#Караганда #дроны #шахты

Популярное

Все
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Казахстане начали применять протонную терапию
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровизации
Регламент работы врачей общей практики обновили в Казахстане
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области
Безалкогольное село подаёт пример здорового образа жизни в области Улытау
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Олжас Бектенов провел совещание по вопросам соцподдержки населения
Казахстанец завоевал «серебро» этапа Кубка мира по конькобежному спорту в США
Египет повышает стоимость виз
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Всё больше казахстанцев желают улучшить отношения с детьми
Казахстан завоевал две медали на ЭКМ по фехтованию среди юниоров в Узбекистане
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онко…
В Казахстане начали применять протонную терапию
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил …
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]