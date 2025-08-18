Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Авиационная администрация Казахстана» приостановила полёты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия 22 июля и 17 августа 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения (49 воздушных судов) в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде. Также будет проверена деятельность организаций, оценивающих лётную годность лёгких и сверхлёгких воздушных судов», – говорится в информации.

Накануне сообщалось, что 17 августа под Астаной разбился частный легкомоторный самолет. Согласно официальным данным, в результате крушения судна погибли пилот и пассажир.

22 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 сил воздушной обороны ВС РК.