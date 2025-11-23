В Казахстане усиливают контроль за безопасностью военнослужащих

Армия
14

В парламенте под председательством депутата Сената Бибигуль Жексенбай состоялось трёхстороннее заседание с участием Республиканского общественного объединения комитет солдатских матерей и министерства обороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Обсуждались вопросы безопасности военнослужащих, условий их службы и быта, социальной защищенности семей, а также дальнейшие шаги по укреплению открытости и положительного имиджа армии.

Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что жизнь и здоровье военнослужащих являются приоритетом государства, а регулярный диалог между родителями, общественными объединениями и уполномоченными органами — важная составляющая доверия общества к армии.

Председатель комитета солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина представила результаты рабочих поездок в воинские части, включая мониторинг казарм, столовых и медпунктов, и озвучила предложения по улучшению условий службы и информированности семей.

Начальник управления воспитательной работы департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Сергали Алимкулов доложил о мерах, направленных на повышение безопасности и качества повседневной жизни военнослужащих: модернизацию видеонаблюдения, развитие открытых мероприятий в войсках, улучшение психологической и правовой поддержки, внедрение цифровых сервисов обратной связи.

Участники отметили значимую роль комитета солдатских матерей в обеспечении общественного контроля и укреплении взаимодействия армии с гражданским обществом. Стороны договорились продолжить формат регулярных трёхсторонних встреч, выработать единые подходы к мониторингу условий службы, расширить коммуникационные каналы для родителей и подготовить консолидированные предложения по повышению транспарентности и имиджа Вооруженных сил. Все озвученные предложения будут систематизированы и направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшей проработки.

#армия #солдаты #комитет солдатских матерей

Популярное

Все
Складское помещение горело в Алматы
Список социально значимых товаров может быть расширен в РК
Электроснабжение в обесточенных домах Астаны восстановлено
Сурдлимпийские игры: двое казахстанских борцов-вольников вышли в финал
Юбилейный концерт в честь празднования 100-летия Нургисы Тлендиева прошел в Астане
В Мангыстау открылись три новых пожарных центра
Минобороны внедряет цифровой рейтинг военнослужащих
Казахстанцы стали меньше курить
Завершился международный вокальный конкурс "Silk Way Star"
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
В Атырау высажено около 4 тыс. молодых деревьев
Келлог уверен, что Трамп сможет добиться урегулирования украинского конфликта
Наградили победителей и призеров международного конкурса "Шабыт"
Амир Омарханов выиграл первый одиночный титул в профессиональном туре
Сборная Казахстана стала чемпионом Азии по хоккею
Венгерская служба Radio Free Europe прекращает работу после сокращения финансирования
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Запущен завод по переработке мяса птицы
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Минобороны внедряет цифровой рейтинг военнослужащих
В военном вузе Турции открыли мемориальную доску казахстанс…
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Министр обороны Казахстана совершил официальный визит в Тур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]