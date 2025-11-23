В парламенте под председательством депутата Сената Бибигуль Жексенбай состоялось трёхстороннее заседание с участием Республиканского общественного объединения комитет солдатских матерей и министерства обороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Обсуждались вопросы безопасности военнослужащих, условий их службы и быта, социальной защищенности семей, а также дальнейшие шаги по укреплению открытости и положительного имиджа армии.

Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что жизнь и здоровье военнослужащих являются приоритетом государства, а регулярный диалог между родителями, общественными объединениями и уполномоченными органами — важная составляющая доверия общества к армии.

Председатель комитета солдатских матерей «Сердца матерей» Лилия Хайруллина представила результаты рабочих поездок в воинские части, включая мониторинг казарм, столовых и медпунктов, и озвучила предложения по улучшению условий службы и информированности семей.

Начальник управления воспитательной работы департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Сергали Алимкулов доложил о мерах, направленных на повышение безопасности и качества повседневной жизни военнослужащих: модернизацию видеонаблюдения, развитие открытых мероприятий в войсках, улучшение психологической и правовой поддержки, внедрение цифровых сервисов обратной связи.

Участники отметили значимую роль комитета солдатских матерей в обеспечении общественного контроля и укреплении взаимодействия армии с гражданским обществом. Стороны договорились продолжить формат регулярных трёхсторонних встреч, выработать единые подходы к мониторингу условий службы, расширить коммуникационные каналы для родителей и подготовить консолидированные предложения по повышению транспарентности и имиджа Вооруженных сил. Все озвученные предложения будут систематизированы и направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшей проработки.