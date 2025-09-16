По информации МВД, в УК РК введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Под дропперством понимается: незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды, статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве, добавили в МВД.

