В Казахстане вступил в силу Закон об ИИ

Искусственный интеллект
0

С момента его подписания прошло 60 дней, и согласно процедурам, с сегодняшнего дня документ начал действовать в полном объёме, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятый закон формирует правовую основу использования искусственного интеллекта в стране и закрепляет ключевой принцип государственной политики в этой сфере - приоритет человека, его прав, свобод и благополучия. Человек, его жизнь и свобода воли рассматриваются как высшая ценность при создании и эксплуатации систем искусственного интеллекта. Использование ИИ не должно ограничивать способность человека принимать осознанные решения, а автономия человека должна сохраняться на всех этапах применения технологий.

Закон закрепляет основные принципы использования искусственного интеллекта, включая справедливость и равенство, прозрачность и объяснимость алгоритмов, ответственность и подконтрольность, защиту данных и конфиденциальности, а также безопасность и надежность ИИ-систем. Пользователям должна предоставляться полная информация о возможностях, характеристиках и ограничениях систем искусственного интеллекта для их корректного и целевого использования.

Граждане имеют право быть проинформированными о применении автоматизированной обработки данных, её последствиях, возможности возражения против такой обработки, а также о механизмах защиты своих прав и законных интересов.

Документ устанавливает четкое распределение ответственности между собственниками, владельцами и пользователями систем искусственного интеллекта. Все участники жизненного цикла ИИ-систем обязаны обеспечивать постоянный контроль за их функционированием, управлять рисками и нести ответственность за результаты работы систем в соответствии с законодательством РК.

Создание и эксплуатация систем искусственного интеллекта должны осуществляться с соблюдением требований энергоэффективности и с учетом снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация систем искусственного интеллекта допускается только при соблюдении требований по защите персональных данных и конфиденциальной информации. Закон предусматривает меры по предотвращению несанкционированного доступа, использование качественных и репрезентативных наборов данных, а также обязательное обеспечение безопасности и надежности ИИ-систем. 

Закон вводит классификацию систем искусственного интеллекта по уровню риска - минимального, среднего и высокого. Системы высокого риска, используемые в критически важных сферах или при формировании государственных информационных ресурсов, приравниваются к государственным по требованиям информационной безопасности.

Также установлена классификация по уровню автономности - от систем, работающих с участием человека, до полностью автономных решений.

На территории Казахстана запрещено создание и использование ИИ-систем, которые:

применяют манипулятивные или подсознательные методы воздействия; используют уязвимость человека по возрасту, состоянию здоровья или социальному положению; осуществляют социальную или биометрическую дискриминацию; определяют эмоции человека без его согласия; нарушают законодательство о персональных данных; создают и распространяют запрещённый контент.

Закон устанавливает требования к прозрачности использования искусственного интеллекта. Пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы или услуги создаются с применением ИИ. Синтетический контент подлежит обязательной маркировке в машиночитаемой форме и должен сопровождаться понятным предупреждением для пользователей.

Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, признаются объектами авторского права только при наличии творческого вклада человека. Текстовые запросы (промпты), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности человека, также охраняются авторским правом. Использование произведений для обучения ИИ-моделей допускается при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме.

Вступление Закона об искусственном интеллекте в силу стало важным этапом формирования в Казахстане ответственной, безопасной и ориентированной на человека модели развития искусственного интеллекта, обеспечивающей баланс между инновациями, защитой прав граждан и устойчивым развитием цифровой экономики.

 

#Казахстан #закон #ИИ

Популярное

Все
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Ярмарка выходного дня проходит в Астане
В Алматы заложили первый камень в строительство школы «Сириус»
В Казахстане вступил в силу Закон об ИИ
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор
Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами
Благодарность со стороны Израиля - свидетельство признания международного авторитета Казахстана - политолог
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Бублик пробился в финал турнира в Гонконге
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

В столичном центре травматологии будут оперировать с помощь…
CES - 2026: Nvidia показала автопилот нового поколения
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
В 2026 году будут запущены «Qazaq Digital Mektebi» и национ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]