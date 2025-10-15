Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Президента организован сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov, передает Kazpravda.kz.

"В специальном разделе «Парламентская реформа» (на e-Otinish и в сервисе eGov) граждане могут направлять свои инициативные предложения, внося свой вклад в модернизацию политической системы страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на первом заседании Рабочей группы Глава государства подчеркнул важность участия граждан в обсуждении Парламентской реформы. Реализация Парламентской реформы через открытый диалог государства и общества полностью соответствует принципу президентской концепции "Слышащего государства".