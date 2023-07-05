В МЧС вручили госнаграды участникам ликвидации пожара в Абайской области

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК состоялось торжественное награждение государственными наградами участников ликвидации природного пожара в области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

В соответствии с указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев вручил государственные награды пожарным, пилоту Казавиаспас, сотрудникам Министерство экологии и природных ресурсов, волонтерам. Всего награждены 22 человека, из них 14 сотрудников МЧС РК.

«Действительно, все кто принимал участие в борьбе с огненной стихией, являются настоящими героями, кто остался за пределами этого зала, будут отмечены ведомственными наградами своих руководителей. Необходимо отметить, что все участники ликвидации пожара будут также отмечены денежной премией. Уважаемые коллеги, благодарю Вас за активное участие в ликвидации пожара.  Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия, новых успехов  в работе на благо нашего Казахстана!» - отметил первый вице-министр.

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, орденом «Айбын» ІІΙ степени награждены: Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай; Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области; Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны; Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Медалью «Ерлігі үшін»: Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы; Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области; Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас»; Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области; Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны; Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Жетісу; Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай; Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны; Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Восточно-Казахстанской области; Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Астаны.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

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