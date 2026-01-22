В Министерстве обороны состоялось заседание под руководством министра обороны Даурена Косанова, посвящённое реализации реформ, озвученных Президентом Казахстана на V Национальном курултае в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минобороны

В мероприятии приняли участие руководство оборонного ведомства, Генерального штаба и Вооруженных сил. По видеоконференцсвязи были подключены командование видами и родами ВС, командиры воинских частей, учреждений и военных учебных заведений гарнизонов.

Министр обороны довёл до личного состава ключевые инициативы Президента, отметив комплексный характер программного выступления, охватывающего вопросы идеологии, государственной идентичности, экономики, социальной сферы, государственного управления и внешней политики.

– В условиях текущей геополитической обстановки Вооруженные силы остаются опорным каркасом государства и гарантом его безопасности. Поэтому мы обязаны чётко понимать смыслы и приоритеты принимаемых решений, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Глава оборонного ведомства акцентировал внимание на бережном отношении к государственным символам, развитии патриотического воспитания и формировании у военнослужащих устойчивых ценностных ориентиров, основанных на верности воинской присяге и ответственности за безопасность страны.

– Верность Отечеству для военнослужащего является высшей формой патриотизма. В этом контексте особая роль отводится воспитательной работе офицерского и сержантского состава, а также личному примеру командиров, от которых напрямую зависят дисциплина и правопорядок в воинских коллективах, – отметил он.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровой трансформации армии, активного внедрения новых технологий и искусственного интеллекта. Министр обороны подчеркнул, что эти процессы должны сопровождаться упорядочением системы управления, оптимизацией функций и повышением ответственности командиров за эффективное использование ресурсов.

В завершение генерал-лейтенант авиации Косанов отметил, что в соответствии с оборонительной доктриной Вооруженные силы последовательно будут защищать национальные интересы, укреплять обороноспособность и обеспечивать надёжную защиту страны от внешних угроз. В этой связи в армии продолжится работа по повышению профессионального уровня личного состава, совершенствованию боевой подготовки и укреплению боеготовности войск.