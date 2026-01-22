В Минобороны определили задачи армии в контексте идей Национального курултая

Армия
99

В Министерстве обороны состоялось заседание под руководством министра обороны Даурена Косанова, посвящённое реализации реформ, озвученных Президентом Казахстана на V Национальном курултае в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минобороны

В мероприятии приняли участие руководство оборонного ведомства, Генерального штаба и Вооруженных сил. По видеоконференцсвязи были подключены командование видами и родами ВС, командиры воинских частей, учреждений и военных учебных заведений гарнизонов.

Министр обороны довёл до личного состава ключевые инициативы Президента, отметив комплексный характер программного выступления, охватывающего вопросы идеологии, государственной идентичности, экономики, социальной сферы, государственного управления и внешней политики.

– В условиях текущей геополитической обстановки Вооруженные силы остаются опорным каркасом государства и гарантом его безопасности. Поэтому мы обязаны чётко понимать смыслы и приоритеты принимаемых решений, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Глава оборонного ведомства акцентировал внимание на бережном отношении к государственным символам, развитии патриотического воспитания и формировании у военнослужащих устойчивых ценностных ориентиров, основанных на верности воинской присяге и ответственности за безопасность страны.

– Верность Отечеству для военнослужащего является высшей формой патриотизма. В этом контексте особая роль отводится воспитательной работе офицерского и сержантского состава, а также личному примеру командиров, от которых напрямую зависят дисциплина и правопорядок в воинских коллективах, – отметил он.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровой трансформации армии, активного внедрения новых технологий и искусственного интеллекта. Министр обороны подчеркнул, что эти процессы должны сопровождаться упорядочением системы управления, оптимизацией функций и повышением ответственности командиров за эффективное использование ресурсов.

В завершение генерал-лейтенант авиации Косанов отметил, что в соответствии с оборонительной доктриной Вооруженные силы последовательно будут защищать национальные интересы, укреплять обороноспособность и обеспечивать надёжную защиту страны от внешних угроз. В этой связи в армии продолжится работа по повышению профессионального уровня личного состава, совершенствованию боевой подготовки и укреплению боеготовности войск.

#минобороны #армия

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Новые легенды создают дети
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Опыт врачей и точность технологий
Путь народа – путь человека
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Воинской части – 65 лет
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Найти ключ от сердца солдата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]