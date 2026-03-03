В Национальном университете обороны открыли мемориальный уголок к 125-летию генерала Шакира Джексенбаева

Армия
131
Айман Аманжолова
корреспондент

В честь юбилея известного военачальника в Национальном университете обороны Республики Казахстан прошла научно-теоретическая конференция «Шакир Джексенбаев: подвиг и память», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В ней приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав военного вуза, председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-лейтенант Бексултан Сарсеков и потомки героя.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Национального университета обороны РК по воспитательной и идеологической работе полковник Болат Оспанбеков отметил важность популяризации героического пути знаменитого соотечественника.

«Шакир Джексенбаев – выдающаяся личность в истории нашей страны. Его жизненный путь и самоотверженное служение являются важным примером в деле патриотического воспитания молодежи в духе высокой гражданской ответственности, верности долгу и уважения к истории своей страны», – подчеркнул он.

На конференции прозвучали доклады преподавателей и магистрантов вуза, посвященные детству и юности Шакира Джексенбаева, его боевому пути и научно-исследовательской деятельности в мирное время.

К юбилейной дате Шакира Джексенбаева в знак глубокого уважения к ратному подвигу героя войны Республиканское общественное объединение «Совет генералов» учредило памятную медаль. Этой общественной наградой были отмечены участники конференции, внесшие вклад сохранение и популяризацию многогранной деятельности прославленного полководца.

В завершении мероприятия в Национальном университете обороны открыли мемориальный уголок, где разместили бюст Шакира Джексенбаева, архивные документы, свидетельствующие о его участии в первой и второй мировых войнах, копии характеристики, наградных документов и статей он нем. Новый памятный объект стал символом преемственности поколений и бережного отношения к героической истории Отечества.

Напомним, Шакир Джексенбаев стал первым казахом, получившим звание генерал-майора технических войск в период Великой Отечественной войны.

Как руководитель химической службы он внедрял передовые методы применения огневых и химических средств, которые спасали жизни наших солдат и приближали разгром врага.

За боевые заслуги он награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалями.

После войны Шакир Джексенбаев продолжил службу и преподавательскую деятельность в Москве. Он работал в Военной академии химической защиты, Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Скончался в 1988 году и был похоронен на Кунцевском кладбище.

