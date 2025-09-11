В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов

Банки и финансы
151

Ранее в Отбасы банке рассказали о подделке договоров со стоматологическими клиниками для вывода денег из ЕНПФ.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz будет приостановлен прием заявок на лечение зубов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Отбасы банк

"Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме", - говорится в сообщении.

За это время, совместно с заинтересованными ведомствами, будет выработан действенный механизм по предотвращению мошеннических действий при использовании пенсионных денег на лечение зубов, заявили в банке.

Ранее в Отбасы банке рассказали о подделке договоров со стоматологическими клиниками для вывода денег из ЕНПФ.

Так, один из казахстанцев умудрился "пролечить" зубы за 32 млн тенге за счет пенсионных излишек. 

Напомним, что глава АФМ Жанат Элиманов на встрече с Президентом сообщил о том, что из ЕНПФ было необоснованно изъято гражданами 200 млрд тенге на фиктивное оказание стоматологических услуг.

#банки #ЕНПФ #Отбасы банк #зубы

